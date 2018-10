Frisch vom Hof schmeckt die Gans am besten

Im Mai schlüpfen die Gänseküken, die auch Gössel genannt werden. Das junge Federvieh hat einen gesegneten Appetit, die jungen Tiere verputzen neben Getreide täglich rund ein Kilogramm Gras. Im November sind die sie dann in der Regel ausgewachsen und schlachtreif.

Wer sicher gehen will, dass er als Festtagsbraten eine leckere Weihnachtsgans aus der Region in die Röhre schieben kann, der muss sich frühzeitig kümmern. Schon im September beginnen viele Bauernhöfe damit, die Bestellungen ihrer Kunden für die Martins- und Weihnachtsgänse entgegenzunehmen.

Advent war früher eine Art Fastenzeit

Meist wird die Gans mit Äpfeln, Kastanien, Zwiebeln oder Trockenpflaumen gefüllt. Typische Gewürze für den Gänsebraten sind neben Salz und Pfeffer vor allem Beifuß und Majoran. Traditionelle Beilagen sind Rotkohl, Klöße und eine gebundene Sauce aus dem Bratensaft. Gänsebraten auf Elsässer Art wird mit Bratwurstfüllung und Sauerkraut serviert. Die Beilagen der schwedischen Martinsgans sind Rosenkohl und Apfelmus.

Der Ursprung des Gänsebratens an Weihnachten geht auf die Martinsgans zurück. Sie wurde oft am 11. November, Gedenktag des heiligen Martin, noch vor Beginn des Advents gegessen. Der Advent hatte früher den Charakter einer Fastenzeit. Mit der Christmette endete diese, und so wurde eine Gans als Festtagsbraten zubereitet. Ursprünglich wurde der Gänsebraten nicht nur am Martinstag, sondern auch zu Michaelis am 29. September gegessen.

Das traditionelle Weihnachtsessen war hingegen seit dem Mittelalter nicht die Gans, sondern das „Mettenmahl“ oder die „Mettensau“. Dieses Festtagsessen war ein Schweinebraten, der am 25. Dezember verspeist wurde. Die einfachen Leute und Bauern konnten sich oft auch nur Blut- und Leberwürste leisten. Mit wachsendem Wohlstand während der Industrialisierung wurde schließlich das „Mettenmahl“ von dem weitaus festlicheren Gänsebraten abgelöst. Dennoch werden bis in die Gegenwart traditionell in vielen Familien Würste oder Schweinebraten als Weihnachtsessen verspeist.

Legenden rund um die Weihnachtsgans

Zum Ursprung der Weihnachtsgans gibt es auch verschiedene Legenden. So sollen beim Angriff der Senonen auf die Stadt Rom im Jahr 390 vor Christus die Gänse der Stadt Alarm geschlagen haben, so dass Marcus Manlius Capitolinus die nötigen Verteidigungsmaßnahmen einleiten konnte.

Seither genossen die Gänse bei den Römern besondere Verehrung. So fiel, als die frühen Christen eine symbolische Verehrung in Form einer Speise für das Gotteskind gesucht haben, die Wahl sofort auf die Gans.

Eine andere Legende geht so: 1588 soll die englische Königin Elisabeth I. zur Weihnachtszeit gerade eine Gans verspeist haben, als die Nachricht eintraf, dass die spanische Armada bezwungen worden sei. Aus Freude über diesen Sieg und als Zeichen eines guten Omens soll sie daraufhin die Gans zum Weihnachtsbraten erklärt haben. Der Brauch soll sich dann auch auf dem europäischen Kontinent ausgebreitet haben. (red/mr)