Fritz-Philippi-Schule Breitscheid

Breitscheid An der Grundschule Breitscheid wurden 37 Kinder in zwei Klassen eingeschult. An der Einschulungsfeier war die ganze Schule beteiligt und führte für die neuen Mitschüler das Minimusical „Schnuddel“ auf. An der Grundschule Medenbach wurden acht Kinder eingeschult. Sie werden mit den Zweitklässlern in einer Kombiklasse unterrichtet. Die Einschulung war eingebettet in einen Gottesdienst und wurde mit einem Rahmenprogramm, das von den Zweit-, Dritt- und Viertklässlern gestaltet wurde, gefeiert. (red/Fotos:privat)