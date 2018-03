Frohsinn kommt „uff die Gass“

Limburg-Weilburg Die Zeit der Sitzungen und Bälle in den kuschelig-warmen Sälen ist vorbei. Jetzt verlassen die Karnevalisten ihre Narrhallas und tragen den Frohsinn „uff die Gass“. So sind alle Faschingsinteressierten unter anderem zu folgenden Umzügen eingeladen: Am Sonntag, 11. Februar, in Hadamar, Gaudernbach, Obertiefenbach, Villmar, Weilmünster, Winkels und Münster (alle ab 14.11 Uhr); Weiter geht es dann am Montag, 12. Februar, in Weilburg (ab 10.31 Uhr), Mengerskirchen, Hintermeilingen, Runkel (alle ab 14.11 Uhr) und Dehrn (ab 15.11 Uhr) und am Dienstag, 13. Februar, in Wirbelau, Lahr und Niedertiefenbach (alle ab 14.11 Uhr). Da bleibt kaum Zeit durchzuschnaufen. (red/Archivfoto: Bach)