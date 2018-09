Früher Gewehre, heute Kameras

Das seit der Auflösung im März 1993 stattfindende Treffen begann dieses Mal mit einer Führung durch die Leica Erlebniswelt oberhalb der früheren Spilburg-Kaserne. Dort wo die Soldaten noch 1993 das Kasernengelände in Richtung Standortübungsplatz verließen, werden heute die hochwertigen Leica-Kameras gefertigt. In der Gaststätte „Zum Kirschenwäldchen“ tauschten die ehemaligen Wetzlarer Soldaten Erinnerungen an ihre Dienstzeit in der damaligen Garnisonsstadt aus. Unter den Teilnehmern war auch ihr ehemaliger Kommandeur Uwe Pradel. (sbe)