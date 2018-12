Frühling kommt nach Sterzhausen

MARKT 45 Aussteller bei Trachtenkreis

LAHNTAL-STERZHAUSEN Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Februar, wird in Sterzhausen der Frühling eingeläutet: Der Frühlings- und Ostermarkt des Volkstanz- und Trachtenkreises im Bürgerhaus öffnet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.