Frühlingsmarkt hat viel zu bieten

Vor allem die Auto- und Motorradschau ist ein echter Anziehungspunkt für die Besucher. 15 Aussteller zeigen die neuesten Modelle fast aller wichtigen Marken.

Am Sonntag wird der Frühlingsmarkt um 11 Uhr im Bürgerhaus mit einem Fassbieranstich eröffnet.

Danach lohnt sich die Shoppingtour durch die Gassen von Weilmünster, denn viele Marktstände laden zum Schauen, Staunen und Kaufen ein.

Erneut werden der Parkplatz von Aldi und vom Rewe-Getränkemarkt auf der anderen Weilseite in das Marktgeschehen einbezogen. In der Möttauer Straße findet von 10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt. Eine Quadbahn auf dem Rathausparkplatz lockt die jungen Besucher an.

Auch in der Schaumgasse ist einiges los. Weilmünster aus der Vogelperspektive erleben können kleine und große Gäste des Frühlingsmarktes mit Hilfe des Krans von Dachdecker Rudolf Weil, der die Besucher in eine Höhe von etwa 30 Metern befördert.

Die Radfahrgruppe „19:15“ des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Weilmünster lädt in die Spanferkel-Braterei ein. Zum Markt sind auch alle Geschäfte im Ort geöffnet.

Im Foyer des Bürgerhauses gibt es eine Firmenpräsentation. Auf die Kinder wartet dort ein buntes Programm. Unter anderem können sie sich schminken lassen. Ein Kinderkarussell und eine historische Schiffschaukel vor dem Bürgerhaus bieten ebenfalls Abwechslung. Der Spielmannszug des TuS Weilmünster sorgt für die musikalische Umrahmung des Markttreibens. (hen)