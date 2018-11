Fründt: Kein Anlass zum Einschreiten

Der Ortsbeirat Mornshausen hat sich zum 30. September aufgelöst. Ortsvorsteherin Margarete Kuhrt und zwei weitere Mitglieder des Gremiums legten ihre Mandate nieder. Nachrücker gab es keine.

Zuvor hatte sich Schriftführerin Gudrun Rau an die Kommunalaufsicht des Kreises gewandt. Sie wollte wissen, ob die letzten Niederschriften des Gremiums rechtmäßig sind. Ihr Vorwurf: „Die von mir verfassten Protokolle hat die Ortsvorsteherin eigenmächtig geändert und auch nicht die Beschlussfassung im Gremium abgewartet, sondern vorher per E-Mail darüber abstimmen lassen.“

Damit habe Margarete Kuhrt gegen die Hessische Gemeindeordnung (HGO) und die Geschäftsordnung der Stadt Gladenbach verstoßen. Die Ortsvorsteherin wies diesen Vorwurf zurück: „Ich habe nie ein Protokoll verfälscht.“ Bei Bedarf habe sie dies lediglich berichtigt und ergänzt, erklärte Kuhrt im Gespräch mit dem HA.

Schwierigkeiten in der Kommunikation

„Die problematische Situation ist meiner Auffassung nach insbesondere durch Kommunikations- und Abstimmungsschwierigkeiten entstanden“, schreibt nun Landrätin Kirsten Fründt (SPD) an Gudrun Rau. Alle Ortsvorsteher der Stadt Gladenbach seien im Juli vom Magistrat darauf hingewiesen worden, dass die Niederschriften HGO-konform zu unterzeichnen seien. Sprich: vom Ortsvorsteher und vom Schriftführer. Über Einwände zum Protokoll müsse der Ortsbeirat selbst entscheiden. Allerdings dürfe dies nicht in digitaler Form – also per E-Mail – erfolgen, so die Landrätin.

Der Magistrat habe ausreichend darauf hingewirkt, dass das geltende Recht eingehalten werde. Kommunalaufsichtlich bestehe deshalb gegenüber dem Magistrat und dem Bürgermeister kein Handlungsbedarf, teilte Fründt mit. Außerdem: „Zu einem nachträglichen kommunalaufsichtlichen Einschreiten gegenüber Frau Kuhrt besteht meinerseits kein Anlass.“ (mi)