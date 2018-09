Führung durch die Altstadt

Weilburg Am 29. September, findet für dieses Jahr zum letzten Mal eine samstägliche Altstadtführung durch Weilburg statt. Um 11 Uhr beginnt sie vor dem Bergbau- und Stadtmuseum auf dem Schlossplatz. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen sind unter Tel. (06471) 9274875 und per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de möglich. (red)