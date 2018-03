Führung mit Paaren

MARBURG "Zwei für eine Stadt - Paare in Marburg" heißt eine Gästeführung, die am Sonntag, 14. Februar, um 15 Uhr an der Schlossmauer (Bushaltestelle) beginnt und 1,5 Stunden dauert. Rauschende Hochzeitsfeiern, arrangierte Vermählungen und romantische Revolutionäre in der Stadt sind Thema. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Paare zahlen 9 Euro. Die Führung kann ab April für Hochzeitsfeiern, Geburtstage oder Junggesellinnenabschiede gebucht werden: & (0 64 21) 99 12 23, E-Mail: gaestefuehrungen(at)marburgtourismus.de. (red)