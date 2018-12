Führungen, Folk und Feuerwerk

Das stimmungsvolle Weihnachtsvorspiel in den idyllisch hoch über dem Weiltal gelegenen Gemäuern beginnt am Samstag um 14 Uhr. Für den veranstaltenden Förderverein geht es vor allem darum, die ganze Familie in Weihachtsstimmung zu bringen. Im Mittelpunkt steht daher nicht der kleine Weihnachtsmarkt im Burgkeller, sondern das lebendige Krippenspiel.

Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr gibt es stündlich eine Führung durch die Szenerie. Ebenfalls stündlich greift der Nikolaus in das besinnliche Geschehen ein.

Eine Nummer spektakulärer wird es ab 18.45 Uhr, wenn eine Feuershow den Besuchern ordentlich einheizt. (cr)