BIEBERTAL Das Altherren-Handballer-Oldstarteam war für fünf Tage in Südtirol – bereits zum 29. Mal. Klaus Döll und Michael Dönges hatten für die 47-köpfige Gruppe von Brixenaus viel Programm organisiert: Ein Besuch dieser alten Bischofsstadt, Musik auf einer Almhütte, eine große Dolomitenrundfahrt und ein Besuch der botanischen Gärten von Schloss Trautmannsdorf. 2019 geht es dann nach Kiel, an die Plöner Seen und Lübeck. (red/Foto: privat)