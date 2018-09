Für „Burg-Run“ anmelden

Merenberg Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortsteilen des Marktfleckens Merenberg laden für Sonntag, 7. Oktober, zum fünften „Burgrun“ ein. Der Lauf auf den Burgberg beginnt um 10.30 Uhr am Brunnen in der Kirchstraße und führt zum Schloßberg über 285 Meter. Beteiligen können sich - im Team oder im Einzel - Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Vereine aller Art und alle sportbegeisterten Läufer. Die Teilnehmer erklimmen den Burgberg in Schutzkleidung und nicht angeschlossenem Atemschutzgerät. Die Hilfsorganisationen starten in ihrer Schutzkleidung, alle weiteren Läufer in der normalen Sportkleidung. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anmeldungen sind bis Montag, 1. Oktober, im Internet unter www.feuerwehr-merenberg.de möglich. (red)