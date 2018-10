Für „Oremus“ anmelden

Hadamar Die katholische Erwachsenenbildung im Bezirk Limburg lädt für Mittwoch, 24. Oktober, von 18 bis 21 Uhr zur „Oremus“-Fortbildung für Got­tesdienstgestalter in das katholische Pfarrzentrum nach Hada­mar ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer an der Fortbildung teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag, 19. Oktober, unter Tel. (06433) 88142 sowie per E-Mail an keb.limburg@bistum­limburg.de anmelden. (red)