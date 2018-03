Für Flohmarkt anmelden

Weinbach-Elkerhausen Am Sonntag, 15. April, findet von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt für Kinder- und Damenbekleidung sowie Spielzeug, aber keine Haushaltswaren, im Dorfgemeinschaftshaus in Elkerhausen statt. Die Standgebühr beträgt zehn Euro pro Tisch. Standbetreiber können sich ab sofort bei Martina Kapp vom Organisationsteam unter (0 64 74) 88 28 62 und per E-Mail an flohmarkt-elkerhausen@web.de anmelden.