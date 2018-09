Für Vhs-Kurs anmelden

Limburg-Weilburg Bald beginnt ein Kurs der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg. Anmeldungen sind unter Tel. (06471) 2125 und per E-Mail an info@vhs-limburg-weilburg.de möglich. In dem „Mundharmonika/Blues-Harp-Kurs für Anfänger“ am Freitag, 28. September, spielen die Teilnehmer Volkslieder, Oldies und Blues – ohne Vorkenntnisse.