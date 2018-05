Für Workshop anmelden

Dillenburg-Nanzenbach Die evangelische Bildung im Dekanat an der Dill lädt für Donnerstag, 7. Juni, von 18 bis 21 Uhr zu einer Schreibwerkstatt mit Pfarrerin Karin Schmid und Heike Weber-Thielmann in das evangelische Gemeindehaus nach Nanzenbach ein. Psalmworte hören und aufnehmen, sie bewegen, ergänzen und weiter schreiben – der Workshop richtet sich an alle, die Interesse an literarischem und ausdrucksstarkem Schreiben haben sowie an alle, die glauben, sie hätten für das Schreiben kein Talent.