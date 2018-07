Für Zeltlager anmelden

Das Programm ist vielseitig. So sind etwa ein Ausflug in die Kubacher Kristallhöhle und in den Wildpark „Tiergarten Weilburg“, ein Schwimmbadbesuch, eine Kanutour und ein Kinoabend geplant. Spiele im Wald, Lagerfeuerromantik und sportliche Aktivitäten kommen auch nicht zu kurz.

Anmeldungen sind in den Bäckereien Schmidt und Laux sowie im Internet unter www.turnverein-villmar.de möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft im Turnverein Villmar. Weitere Informationen sind bei Michael Rosam unter (0 64 82) 56 79 und per E-Mail an info(at)turnverein-villmar.de erhältlich. (red)