Für jeden da  seit 70 Jahren

Der Vorsitzende Thomas Schmidt lädt Mitglieder und Bürger ins Lang-Gönser Bürgerhaus ein. Um 11 Uhr startet ein Frühschoppen mit typisch bayerischen Gerichten und dem Blasorchester.

Jeder 25. Einwohner Hessens ist Mitglied im VdK. Ende 2017 hatte der Langgönser Ortsverein 324 Mitglieder, davon waren 23 neue Mitglieder. Über die Anfänge und die Geschichte des Ortsverbands weiß Helmut Rudolph, der von 1984 bis 2014 Vorsitzender war, zu berichten: „Zum Vorsitzenden im Gründungsjahr 1948 wurde Rudolf Meister gewählt, ihm folgte von 1951 bis 1981 Friedrich Schwanz.“ Von 1981 bis 1984 bekleidete Herbert Babst das Amt, bevor Rudolph übernahm. Am 3. Mai 1998 fand die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen statt, und auch das 60-jährige Bestehen wurde feierlich gewürdigt.

Vor 20 Jahren fast aufgelöst

Weil sich die VdK-Ortsgruppe Dornholzhausen zum 31. Dezember 1998 aufgelöst hatte, schlossen sich die verbliebenen acht Mitglieder dem Ortsverband Langgöns an. Inzwischen hat die Zahl der Mitglieder aus Dornholzhausen wieder deutlich zugelegt.

„Viele Ortsverbände in Hessen feiern in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag“, weiß der VdK-Kreisvorsitzende Horst Weitze. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Sozialrenten, keine Rentenversorgung für Kriegsopfer, keine Prothesenversorgung für Körpergeschädigte. Am 13. Dezember 1946 wurde die Selbsthilfeorganisation „Verband der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebenen für Groß-Hessen“ von den Behörden zugelassen. Schnell verbreitete sich die Idee in ganz Deutschland. Der VdK wird in den Folgejahren auch zum politischen Sprachrohr. Kämpfte er zunächst für die staatliche Versorgung der Kriegsbeschädigten und ihrer Angehörigen, öffnete sich der VdK Anfang der 70er Jahre allen Hilfsbedürftigen.

Die Mitgliederzahlen stiegen bald wieder, und der Sozialverband VdK, wie er offiziell in Deutschland seit 2002 heißt, wurde zur größten sozialen Interessenvertretung in Deutschland. Er nimmt Einfluss auf die hessische Sozialpolitik, er ist eine Lobby-Organisation, die sich Gehör verschafft: Egal ob es um Rente, Pflege, Arbeitslosigkeit oder Barrierefreiheit geht.

Der Eintritt zur 70-Jahr-Feier des VdK-Ortsverbands Langgöns/Dornholzhausen am nächsten Sonntag kostet drei Euro. Eintrittskarten können in Lang-Göns bei Albert Dern, in der Gaststätte „Speckmaus“, im Landgasthof „Zum Gambrinus“, in der Metzgerei Schieferstein in Dornholzhausen oder bei den Vorstandsmitgliedern erworben werden. (ikr)