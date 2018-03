Für jedes Alter ist etwas dabei

Freitag, 2. März, ab 20 Uhr: Der Comedian, Musiker, Schrift­steller und Schauspieler Henni Nachtsheim präsentiert sein So­loprogramm „Gisela“. Es ist eine Mischung aus Stand Up, Lesen und Musik. Zum Inhalt seines Programms: Die Stubenfliege Gisela kommt zu Besuch. Diese bittet wegen des schlechten Wetters um vorübergehendes Asyl. Sie stellt permanent irgendwelche Fragen. Und genau diese Fragen und Antworten verrät Henni Nachtsheim. Eintrittskarten gibt es bei der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2 in Limburg, im Internet unter www.stadthalle-limburg.de so­wie an der Abendkasse.

Samstag, 3. März, ab 18 Uhr: Unter dem Motto „Gesammelte Werke“ gibt die Kreismusikschule Limburg ihr Jahreskonzert. Zu hören sind kleine und große Bläser, junge und fortge­schrittene Streicher, ein Gitarrenensemble, in dem auch eini­ge andere Instrumente mitwirken und das Ensemble „Trotzdem und Freunde“. Eintrittskarten sind in der Verwaltung der Kreismusikschule erhältlich.

Montag, 5. März, ab 15 und 17 Uhr: Auf der Clubebene wird gleich zweimal das Puppentheater „Der kleine Rabe Socke“ aufgeführt. Der Titel lautet „Alles mutig!“ Veranstalter ist die Puppenbühne Maatz aus Hille. Eintrittskarten sind lediglich an der Tageskasse erhältlich.

Mittwoch, 7. März, ab 20 Uhr: Unter dem Motto „Festival des Klavierkonzertes“ bietet die Kul­turvereinigung Limburg Klavier­konzerte aus drei Jahrhunderten. Mit Kammersolisten spielen Christoph Soldan (Klavier, Moderation) und Guido Heinke (Klavier) Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Cho­pin und Helmut Schmidinger. Eintrittskarten gibt es bei der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2 in Limburg, im Internet unter www.stadthalle-limburg.de so­wie an der Abendkasse. (red)