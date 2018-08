Für neue Kurse anmelden

Ab Dienstag, 7. August, gibt es 26 Kurse in zwei aufeinanderfolgenden Staffeln. An selber Stelle startet am Freitag, 10. August, ab 17.45 Uhr Power-Aquafitness. Anmeldungen sind ab sofort unter (0 64 71) 21 25 sowie im Internet unter www.vhs-limburg-weilburg.de möglich. (red)