Fürs Kinoflair gibt es Knabbereien

Das Dorfkinoprojekt ist im vergangenen Jahr gestartet. Es begann mit der Ausstellung „Demensch“, welche Bilder zeigte, die sich dem Thema „Demenz“ auf humorvolle Art und Weise widmeten.

Ziel des Dorfkinos ist es nach Aussagen der Initiatoren, die Dorfgemeinschaft zu fördern. Daher haben sich im vergangenen Jahr sechs Personen zusammengetan, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Sie nennen sich die „E-Lotsen“ (Engagement-Lotsen) und erhalten bei ihrem Projekt Unterstützung vom Förderverein Jeegels Hoob, der die Räume und die Technik bereitstellt, ebenso wie von der Gemeindeverwaltung, die sie finanziell unterstützt.

Durchschnittlich sind 60 Besucher da

Im vergangenen Jahr fand das Kino bereits fünfmal statt. Bei jeder Veranstaltung lassen sich die E-Lotsen eine kleine Besonderheit einfallen. So gab es beispielsweise bei ersten Dorfkino eine Popcornmaschine, und ein anderes Mal backte der Förderverein der Mittelpunktschule Hartenrod Waffeln. Um das Kinoflair zu untermalen, gibt es bei jeder Veranstaltung Getränke und kleine Knabbereien, die zum kleinen Preis erworben werden können. Am Freitag wurde der schwedische Film „Wie im Himmel“ gezeigt. Passend dazu stimmte Peter Rink die Besucher am Klavier musikalisch auf den Film ein.

Im Durchschnitt freuen sich die Initiatoren über etwa 60 Zuschauer, wobei es allerdings laut Organisatoren von Veranstaltung zu Veranstaltung immer mehr werden. Gabi Kuhne von den „E-Lotsen“ berichtete, dass in diesem Jahr drei weitere Termine geplant sind. Diese sind am 22. Juni,am 24. August und am 23. November. Die Filme, die gezeigt werden, stehen allerdings noch nicht fest.

Die „E-Lotsen“ haben eine Vision: Sie stellen sich vor, dass sie irgendwann in der Zukunft einmal ein Open-Air-Kino anbieten, dies bedarf aber noch ausführlicher Vorbereitung und Planung.

Abschließend wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass es in der Gemeinde den Bürgerbus gibt, der bei Interesse auch zum Dorfkino fahren würde.