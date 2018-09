Fußball „zu Fuß“ spielen

Herborn-Merkenbach „Walking Football“ heißt die Alternative für alle, die im Alter dem Fußballsport nicht mehr mit der gewohnten Intensität nachgehen können, die Füße aber trotzdem nicht vom Leder lassen wollen. „Walking Football“ ist exakt das, wonach es sich anhört: Fußball, bei dem die Spieler gehen und nicht laufen. Der FC Wacker bietet diesen Seniorensport an und lädt für Montag, 10. September, um 17 Uhr auf das „Kippelchen“ ein.

Um Anmeldung bei Heini Faulhammer unter (0 27 72) 5 22 68, per E-Mail an pobigmicha(at)gmx.de oder per E-Mail an wolfgang.haus(at)online.de wird gebeten. (red)