Fußballer radeln 230 Kilometer

Mit zwei Begleitern im Servicefahrzeug machten sich 15 Radler der Alte-Herren-Abteilung des VfL Weidenhausen auf den Weg. Bei ihrer dreitägigen Tour waren die Sportler an Salzböde, Lahn und Fulda unterwegs. Frühmorgens startete die Gruppe in Weidenhausen, die erste Etappe führte zum Bahnhof in Gießen. Dort wurden die Fahrräder auf einen Anhänger verladen. Mit dem Zug ging es dann zum eigentlichen Ausgangspunkt der Tour – nach Gersfeld in der Rhön, unweit der Fuldaquelle. Die beiden Begleiter empfingen die Truppe mit Würstchen vom Grill und kalten Getränken.

Nach der Stärkung nahmen die Radler die zweite Etappe in Angriff. Über Fulda ging es zunächst zur Wiesenmühle, wo die Weidenhäuser. Das Ziel befand sich in Pfordt, einem Stadtteil von Schlitz. In einem Landgasthof bezogen die Tourteilnehmer ihr Nachtquartier.

Im Stahlkorb mit dem Rad über die Fulda

Die dritte Etappe verlief auf dem gut ausgebauten Fuldaradweg über Bad Hersfeld und Rotenburg nach Melsungen. Bei Beiseförth nutzten die Fußballfreunde die Fahrradseilbahn, um die hier rund 40 Meter breite Fulda zu überqueren. An einem Drahtseil hängt der offene Stahlkorb, der dann per Handkubel ans andere Ufer befördert wird. Den Abend ließen die Männer im Ratskeller in Melsungen ausklingen. Am nächsten Morgen nahm die Truppe die vierte Etappe von Melsungen nach Edermünde/Grifte in Angriff. Von dort ging es mit dem Zug nach Marburg, anschließend führte das letzte Teilstück zurück nach Weidenhausen. „Wir hatten an den drei Tagen eine Menge Spaß, und die Truppe freut sich schon auf ihre 24. Tour im nächsten Jahr“, berichtete Klaus Becker. (mi)