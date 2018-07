Fußballer wandern in den Bergen

Brechen-Oberbrechen Rund 25 Fußballer der TSG Oberbrechen haben ihre erfolgreiche Saison mit einer Abschlussfahrt nach Hintergöriach in Österreich gekrönt. Neben einigen Wanderungen in den Bergen mit einer Abkühlung in einem Bergsee besichtigte die Gruppe auch mehrere Sehenswürdigkeiten. Die Abende klangen mit dem Besuch eines Dorffestes aus, das im Stil eines Oktoberfestes gefeiert wurde. (red/Foto: privat)