GSC ist stolz auf Kunstrasenplatz

GSC-Präsidiumsmitglied Holger Flurschütz berichtete in der Jahreshauptversammlung, dass mit der Erneuerung des Elf-Meter-Punktes eine erste Reparatur am Kunstrasenplatz (Kostenaufwand etwa 1000 Euro) angefallen sei. Außerdem sei der Ballfangzaun nun fertiggestellt.

Es sei geplant, die Zufahrt zum Kunstrasenplatz mit zwei Eingangstoren zu verschließen, einen neuen Verkaufsstand aufzustellen und mobile Tore anzuschaffen. Nach Restarbeiten sei der Kunstrasenplatz nun komplett in Eigenleistung fertiggestellt. Die Zufahrt zu der Sportanlage (Kosten etwa 3000 Euro) wurde im vergangenen Jahr befestigt und soll noch eine Teerdecke erhalten.

Außerdem sollen die Zuwege zum Kunstrasenplatz eine Teerdecke erhalten und die Böschung begrünt werden. Eine wesentliche Verbesserung bedeute der Parkplatz. Was in der Summe eine Aufwertung des gesamten Geländes darstelle. Der GSC habe mit dem Bau des Kunstrasenplatzes etwas für die Infrastruktur geschaffen. Die von der Stadt Gladenbach geforderte Rückzahlung des „Zuschusses“ sei für viele Vereinsmitglieder eine Enttäuschung.

Holger Flurschütz sprach auch die Gespräche und Verhandlungen bezüglich der Umstrukturierung des Sportparks mit dem Wegfall der Tennishalle mit der Stadt Gladenbach und dem Investor (Firma Stolz) an.

Es ist geplant, einen Förderkreis für die Jugendarbeit des GSC ins Leben zu rufen

Der GSC plant, sein 100-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr mit einem Festwochenende vom 28. bis 30. Juni 2019 zu feiern. Einlagespiele und auch der Auftritt heimischer Kapellen sollen das Feierlichkeiten begleiten.

Unter der Wahlleitung von Robert Wolfgram wurde das jetzt dreiköpfige Präsidium mit Peter Flurschütz, Holger Flurschütz und Thomas Zimmermann bestätigt. In den erweiterten Vorstand wurden einstimmig gewählt: Holger Waldschmidt, Volker Kluska, Olaf Barth, Ralf Zimmermann und Uwe Barth.

Holger Flurschütz warb dafür, dass sich noch weitere Personen finden, die das Präsidium in der kommenden Amtszeit unterstützen. Denn die Aufgaben des Vereinsvorstandes seien umfangreich.

Zum Ende der Versammlung hin, erklärte Robert Wolfgram unter dem Beifall der Mitglieder, dass er sich eine zukünftige Mitarbeit vorstellen könne. Einen umfangreichen Bericht des Fußballabteilungsleiters „Senioren“ gab Joachim Nitz ab. Thomas Zimmermann verlas den Bericht der Alte-Herren-Abteilung. Einen ausführlichen Einblick gab Volker Kluska in die Jugendabteilung des SC Gladenbach. Noch in der letzten Jahreshauptversammlung hätte der GSC über die einzige unabhängige Jugendabteilung im Sportkreis verfügt.

Innerhalb der Jahresfrist sei in den vier oberen Jugendaltersklassen mit der SG Mornshausen und dem SV Wacker Frohnhausen das gemeinsame „Projekt“, die Jugendspielgemeinschaft Stadt Gladenbach, entstanden. „Sie läuft gut und sie läuft rund“, so Kluska.

Für den Förderkreis berichtete Vorsitzender Robert Wolfgram, dass für den 16. und 17. Juni wiederum der Blankenstein-Cup geplant sei. Die Jugend sei mit Trainingsmaterial unterstützt worden. Außerdem habe eine Werbeaktion in den Kindertagesstätten stattgefunden, wonach über 30 Kinder an dem Kennenlerntag am 28. Oktober in der Europaschule teilgenommen hätten. Geplant sei, einen Förderkreis für die Jugendarbeit des GSC ins Leben zu rufen.