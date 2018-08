Gässer erinnern an Grenzgang

Biedenkopf Ein Jahr vor dem Grenzgang 2019 erinnert sich die Männergesellschaft Stadtgasse an vergangene Grenzgänge. So sind die Bürger am Samstag, 18. August, zu einer kleinen Wanderung im „Insern Waald“ eingeladen. Start ist um 13 Uhr an der Ecke Stadt-/Untergasse. Der zweite Teil der Erinnerungsversammlung findet ab 18 Uhr auf dem Waldplatz „Zum alten Bocksborn“ im Arnoldsgrund statt. Dort wird es auch die ersten Ausblicke auf aktuelle Aufgaben für den Grenzgang 2019 geben. Für Speis und Trank ist gesorgt.