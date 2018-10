Gäste aus Ghana in Hüttenberg

Hüttenberg Eine dreiköpfige Delegation des YMCA Bawaleshie ist zwei Wochen in Hüttenberg. Die Partnerschaft zwischen dem CVJM Rechtenbach und dem Pendant in Ghana besteht seit 1986. „Ziel der Besuche ist es, den Partner auf der persönlichen Ebene kennenzulernen“, erklärt Martin Schmidt, der mit zu den „Männern“ der ersten Stunden gehört. Dazu war das Trio in verschiedenen Jungschargruppen, im Jugendkreis, im Posaunenchor, aber auch in der Vorstands- und der Sportarbeit zu Besuch. Die Ausflüge führten nach Frankfurt und Darmstadt. Außerdem gab es eine Rheintour. In Weilburg besuchte man eine Schule und nahm am Unterricht teil. Außerdem konnte die Delegation die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen besuchen und dort die Forschungslabore für Erneuerbare Energie und Raumfahrtelektronik besichtigen. An einem Tag stand der Besuch des Kletterwaldes am Schiffenberg auf dem Programm. In Rechtenbach standen die Begegnungen mit vielen Bekannten im Vordergrund. (jhw/Foto: Weil)