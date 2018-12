Gallensteine richtig behandeln

Über Behandlungen und Ursachen sprach Dr. Christian Charles Ondo Meva, Leitender Arzt des Zentrums für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie. Die Gallenblase ist etwa acht Zentimeter lang und befindet sich an der Unterseite des rechten Leberlappens. Sie dient als Zwischenspeicher für den in der Leber produzierten Gallensaft, der bei Bedarf ausgeschüttet und in den Dünndarm geleitet wird, wo er bei der Verdauung von Nahrungsfetten hilft. Die Bildung von Steinen komme sehr häufig vor, so Dr. Ondo Meva: „Rund 15 Prozent der deutschen Bevölkerung haben Gallensteine.“

Die so genannte Fünf-F-Regel nach dem englischen „female, fat, forty, fair, fertile“ beschreibt die typischen Patienten, die eine erhöhte Anfälligkeit für Gallensteine haben: Übergewichtige, ältere Menschen, Frauen vor allem in gebärfähigem Alter, hellhäutige Menschen. Vorbeugen könne man mit körperlicher Aktivität, einer gesunden Ernährung und Normalgewicht.

80 Prozent der Menschen mit Gallensteinen haben keine Symptome. Zu Beschwerden komme es in der Regel, wenn die Gallenblase sich entzündet oder wenn Steine die Gallengänge verstopfen. Die Beschwerden sind oft unspezifisch, es können beispielsweise Übelkeit, Völlegefühl oder Schmerzen im Oberbauchbereich nach den Mahlzeiten vorkommen. Auch Gelbsucht kann ein Symptom für eine Gallenerkrankung sein. „Eine Gallenkolik äußert sich durch einen krampfartigen, dumpfen Schmerz im rechten Oberbauch, der wellenartig auftritt“, erläuterte Dr. Ondo Meva.

In der Regel wird der Patient zunächst per Ultraschall untersucht. Zusätzlich werden Laborwerte wie beispielsweise Leberwerte, Entzündungswerte und die Gerinnung bestimmt. „Da die Gallenblase nah an vielen anderen Organen liegt, müssen auch Erkrankungen wie zum Beispiel Magengeschwür, Nierensteine oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse ausgeschlossen werden.“

Sobald Gallensteine Beschwerden verursachen, werde in der Regel zu einer Operation geraten. „Die Cholezystektomie, also die chirurgische Entfernung der Gallenblase, erfolgt in der Regel bereits seit Mitte der 90er Jahre minimalinvasiv durch kleine Schnitte“, erklärte Dr. Ondo Meva. Vorteile dieser so genannten Schlüssellochchirurgie sind eine schnellere Erholung des Patienten, weniger Schmerzen nach der OP, deutlich weniger Wundheilungsstörungen und ein besseres ästhetisches Ergebnis, da es nur sehr kleine Narben gibt.

Um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, erheben die Krankenkassen regelmäßig Qualitätsdaten. Dabei haben die Dill-Kliniken sehr gut abgeschnitten, wie Dr. Ondo Meva berichtet: „Die AOK Hessen hat uns eine überdurchschnittlich gute Behandlungsqualität im Bereich Gallenblasenentfernung bescheinigt.“ (red)