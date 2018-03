Gartenbauer wählen und ehren

Die silberne Ehrennadel des Landesverbandes Hessen überreichte Volker Heinz, Beisitzer des Kreisverbandes Wetzlar, an Elke Gernand und Rita Keiner für 25-jährige Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Naunheim. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Willi Ferber, Hans Haas, Erhard Heinrich, Erwin Heinrich und Karl-Heinz Krahl mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Zu Ehrenmitgliedern wurden Karl-Heinz Krahl, Erwin Keiner, Günter Landenfeld und Hilde Bruckner ernannt.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends: Elfriede Rettenmaier, zweitälteste Bürgerin des Stadtteils Naunheim, feierte ihren 100. Geburtstag in der Versammlung. Rettenmaier ist 39 Jahre Mitglied beziehungsweise Ehrenmitglied im Obst- und Gartenbauverein Naunheim und bis vor wenigen Jahren immer noch aktiv im Verein tätig.

Arbeitseinsätze im Naunheimer Lehrgarten gibt‘s von April bis Oktober

Auch 2018 sind die Gartenbauer wieder aktiv: Der Verein begann schon im Februar mit einem Winterschnittlehrgang, der vom Kreisverband Wetzlar ausgerichtet wurde. Am 28. April folgt ein Veredlungslehrgang. Das Apfelweinfest findet am 7. Juli statt, gefolgt von einem Sommerschnittlehrgang am 28. Juli und einer Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Bad Schwalbach am 8. September.

Arbeitseinsätze im Lehrgarten werden von April bis Oktober durchgeführt. Der 1. Vorsitzende Manfred Dokter dankte dem „Rasenmäherteam“, das aus den Männern des Vorstandes besteht, für seine geleistete Arbeit im Lehrgarten in 2017. Der „alte“ Vorstand stellte sich denn auch wieder komplett zur Wahl und wurde von der Versammlung gewählt. Manfred Dokter bleibt 1. Vorsitzender, Inge Schäfer 2. Vorsitzende, Gernot Wagner 1. Schriftführe und Gerlinde Bittner 1. Kassiererin. (red)