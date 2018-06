Gastro-Nachwuchs gibt alles

Wetzlar Fünf angehende Köche, sieben Hotel- und vier Restaurantfachleute haben bei ihrer Prüfung in Wetzlar überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Nadja Landau (BDH-Klinik, Braunfels), Charlotta Jung, Yanelsis Polanco Gomez (Bio-Catering Safran, Hüttenberg), Marc Schol (Seniorenzentrum, Wettenberg) und Masoud Rafiei (Burg Gleiberg, Wettenberg) mussten ein Drei-Gang-Menü erstellen. Sharon Saltenberger (AMA Hotelbetriebsgesellschaft, Wetzlar), Natalia Elcova (evangelische Jugendburg, Hohensolms), Anna-Lena Mathes, Mary Ngosa Katonga (Domblick und Hotel Wettenberg), Carolina K. Schmidt, Georgiette Gebhardt (Hotel Bürgerhof, Wetzlar) und Jonas Fenderl (Anker, Dutenhofener See GmbH, Wetzlar) traten im Service an.