Gastro-Nachwuchs gibt alles

Wetzlar In Küche und Übungsrestaurant der Käthe-Kollwitz-Schule herrscht emsiges Treiben: Abschlussprüfung des Gastgewerbe. Es stellen sich fünf Köche sowie sieben Hotel- und vier Restaurantfachleute ihren Aufgaben. Zweimal vergeben die Prüfer an in der Küche die Note „sehr gut“ , dreimal „gut“. Im Hotel- und Restaurantfach aber waren vier Prüflinge den Aufgaben noch nicht gewachsen. Sowohl beim Kochen als auch im Service drehte sich vieles um die Fußball-WM. (hp/Foto: Pöllmitz)