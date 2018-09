Marburg Die Volkshochschule (vhs) Marburg bietet sechs Kurse an, in denen die Gebärdensprache erlernt werden kann. Neben drei Grundkursen zur Einführung in den Gebrauch von Mimik und Gestik und die Deutsche Gebärdensprache gibt es drei Aufbaukurse. Nähere Informationen gibt es unter (0 64 21) 2 01 14 64. (red)