Gebt her eure Stiefel

Der „Gladenbacher Weihnachtsstiefel“ geht in seine achte Runde. Die Aktion des Gewerbevereins richtet sich an alle Mädchen und Jungen, die jünger als 13 Jahre sind. Sie brauchen dafür lediglich einen leeren Schuh oder Stiefel. Die können die Kinder zwischen dem 28. November und 5. Dezember in eines der teilnehmenden Geschäfte in der Gladenbacher Innenstadt bringen.

Fleißige Helfer des Nikolaus befüllen die vielen Schuhe und Stiefel mit kleinen Geschenken. Ab Donnerstag, 6. Dezember, kann dann jedes Kind mit seinen Eltern oder Großeltern einen Schaufensterbummel unternehmen und dabei nach seinem Schuh suchen. Dieser steht allerdings nicht unbedingt in dem Geschäft, in dem der Stiefel zuvor abgegeben wurde. Damit es kein Durcheinander gibt, sollten die Mädchen und Jungen bei der Abholung das Gegenstück ihres Schuhs als Beweis mitbringen.

Flyer zum „Gladenbacher Weihnachtsstiefel“ mit einem Teilnahmecoupon, der an dem Stiefel befestigt wird, liegen in den Fachgeschäften aus. An der Aktion nehmen teil: Apotheke Baum, Bäckerei Kraft, BDS, Bellersheim, Betten Baumann, Blankenstein Apotheke, Brillen Zinser, Fotostudio Wiegand, Hörakustik Schirmacher, Koch & Seitz, Metzgerei Schäfer + Simon, Modehaus Krug, Momo, Optik Gockel, Optik Studio Hirth, Reisebüro Hinterland, Schuhhaus Schmidt und Schuhhaus Zacharias. (mi)