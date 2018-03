Gedenkstätte besichtigen

Hadamar Die Gedenkstätte Ha­damar öffnet am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 17 Uhr ihre Türen. Um 14.30 Uhr startet eine öffentliche Führung. Eine Teilnahme an der Führung ist ab 14 Jahren möglich. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Gedenkstätte erinnert an die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie- Verbrechen. Hier wurden 15 000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen ermordet. (red)