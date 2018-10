Hadamar Die Gedenkstätte in Hadamar öffnet am Sonntag, 4. November, von 14 bis 17 Uhr ihre Türen. Um 14.30 Uhr beginnt eine öffentliche Führung, an der alle Interessierten ab 14 Jahren teilnehmen können. An­meldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. (red)