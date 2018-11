Gedichte, Geschichten, Gesang

Die Veranstalter haben wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So werden am 2. Dezember weihnachtliche Geschichten und Gedichte vorgetragen.

Heiße Fleischwürstchen und Plätzchen stellt der Verein „Niedereisenhausen Dorf(er)leben“ bereit

Am 9. Dezember gestalten die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte Niedereisenhausen das Programm und am 16. Dezember gibt der MGV Niedereisenhausen den Ton an.

Der Verein „Niedereisenhausen Dorf(er)leben“ versorgt an allen Tagen die Gäste mit Getränken, Plätzchen und heißen Fleischwürstchen. Am 4. Advent findet kein Treffen am Brunnenplatz statt. (red)