Gefährlich: Hirnentzündung NMDA-Rezeptor-Enzephalitis

Bei dieser Autoimmunerkrankung bildet der Körper Abwehrstoffe gegen körpereigene Zellen und greift sich selbst an. Im Fall der NMDA-Rezeptor-Enzephalitis ist es ein Eiweißstoff, der bei der Signalübertragung im Gehirn eine Rolle spielt. Dieses Protein heißt NMDA-Rezeptor und ist Namensgeber der oft schwer verlaufenden Hirnentzündung.

Eisbär Knut starb an dieser Erkrankung des Autoimmunsystems

Auch Säugetiere können von dieser Erkrankung betroffen sein. Ein prominenter Patient ist der Berliner Eisbär Knut. Nach einem epileptischen Anfall war der Publikumsliebling 2011 in einen Wassergraben seines Geheges im Zoologischen Garten gestürzt und ertrunken.

Bekannt war bis dato nur, dass der Eisbär an einer Gehirnentzündung – einer Enzephalitis – litt. Die Ursache dafür blieb lange unklar, weil keine Erreger gefunden wurden. Vor zwei Jahren fanden Forscher heraus, dass er eine NMDA-Rezeptor-Enzephalitis hatte.

Die Krankheit betrifft vorwiegend junge Frauen, allerdings finden sich zunehmend auch Kinder oder ältere Menschen beiderlei Geschlechts unter den Patienten. Fast immer gibt es einen gleichen Verlauf.

Die Betroffenen beobachten grippeähnliche Symptome an sich und fühlen sich abgeschlagen. Dem schließt sich eine Phase mit Verwirrtheit und psychischen Symptomen wie Angst, Erregung und bizarres Verhalten an. Weil die Krankheit zum Teil noch immer unbekannt sei, würden viele Patienten mit diesen Symptomen in die Psychiatrie eingewiesen, erläutert Dr. Michael Adelmann.

Der Facharzt für Neurologe und stellvertretende Klinikdirektor plädiert für eine schnelle und differenzierte Diagnose: „Es gilt, die Ursache der Hirnentzündung unverzüglich und genau herauszufinden. Das bedeutet bei dieser Form der Erkrankung eine Abgrenzung gegen Entzündungen, die beispielsweise von Infekten ausgelöst wurden.“

In der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster wird dazu die Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit nach Antikörpern untersucht. Sind sie in einer erhöhten Anzahl vorhanden, liegt eine autoimmunbedingte Entzündung vor.

Als Therapie empfiehlt sich die Gabe von Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken. So wird die fehlgeleitete Abwehrreaktion des Körpers gemindert. Zudem werden mit einer „Blutwäsche“ gezielt die Antikörper aus dem Blut herausgefiltert (Plasmapherese).

Dr. Adelmann schätzt das Risiko der Erkrankung hoch ein, macht aber auch Hoffnung: „Die Hirnentzündung kann so ernsthaft verlaufen, dass eine Behandlung auf der Intensivstation nötig ist. Doch bei einer entsprechenden Therapie sind die Prognosen in der Regel recht gut.“