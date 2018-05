Gegen Alk im Verkehr

Herborn Im Rahmen der „Aktion BOB“ veranstalten der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill (Polizei), das Herborner Johanneum-Gymnasium und die Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill drei Workshops am Montag, 11. Juni, ab 8 Uhr im AWO-Mehrgenerationenhaus in Herborn. Die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren, die unter dem Einfluss von Alkohol verursacht werden, ist das Ziel der „Aktion BOB“. Die Workshops richten sich an junge Fahranfänger. Polizeihauptkommissar Andreas Düding und seine Kollegen möchten den Heranwachsenden in den 90-minütigen Workshops Sinn und Zweck der Initiative vermitteln.

Kontakt: Joachim Spahn, Tel. (02772) 959616. Internet: www.aktion-bob.de. (red)