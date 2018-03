Gegner des RSV stehen fest

Während die Wetzlarer in Bordeaux nicht nur den Gruppensieg verbuchten, sondern in Joey Johnson den "Most Valuable Player" stellten, lösten die beiden spanischen Topteams CD Fundosa ONCE Madrid als Staffelerste in Meaux/ Frankreich und CD ONCE Andalucia in Zwickau die Tickets für die Endrunde. Als Gruppenzweite haben die Milton Keynes Aces (England), der RSC-Rollis Zwickau und Lottomatica Elecom Rom den Start in der Champions League sicher. Im entscheidenden Spiel um das Weiterkommen schossen die Zwickauer den Tabellenzweiten der italienischen Serie A, AS Santo Stefano, mit 76:57 ab. Hinzu kommen Ende April Gastgeber Santa Lucia Sport Rom und Titelverteidiger Galatasaray Istanbul.

