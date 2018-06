Gelbe Säcke bleiben stehen

In Cölbe und Goßfelden sind die gelben Säcke vergangene Woche bereits stehen geblieben, weil das Abfuhrunternehmen ihn bei den Abladestationen in Sinn und Dillenburg nicht mehr anliefern konnte. Landrätin Kirsten Fründt (SPD) rät nun zur Vermeidung von Kunststoffmüll. Sind Goßfelden und Cölbe also nur der Anfang eines neuen Müllproblems im Landkreis?

Seit China seit Beginn des Jahres keinen sortierten Plastikmüll mehr aus Europa kauft, haben Unternehmen, zu denen der Müll aus Privathaushalten gebracht wird, jedenfalls Probleme bei der Weiterbearbeitung. Experten rechnen deshalb damit, dass sich Fälle wie in Cölbe und Goßfelden in Zukunft wiederholen können.

Die Menschen in Cölbe und Goßfelden haben vergangene Woche einen Eindruck gewonnen, wie es ist, wenn der Verpackungsmüll nicht abgeholt wird. „Das ist einfach nicht schön. Cölbe war schon zugemüllt“, sagt Bürgermeister Volker Carle.

Die politische Entscheidung war seinerzeit, den Bürgern nur gelbe Säcke für den Grünen-Punkt-Müll zur Verfügung zu stellen, keine Tonnen. „Diese Entscheidung sollten wir nach der jetzt gemachten Erfahrung mal überdenken“, so Carle. „Selbst schon in der Nacht vor der Abholung werden die rausgestellten Säcke von Tieren, die auf Nahrungssuche sind, aufgepickt oder aufgerissen, so dass sich der Müll frei verteilen kann. Wenn der Müll dann gar nicht geholt wird, vermehrt sich dieses Problem.“

Immerhin: Die gelben Säcke sind inzwischen in Cölbe abgeholt worden. Aber: „Wir können uns nicht sicher sein, dass das nicht schon bald wieder passiert“, sagt Carle und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die Gemeinde darauf keinen Einfluss hat.

Das bestätigt Dr. Peter Zulauf, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF) : „Leider können wir als Landkreis und auch die Städte und Gemeinden hier nicht direkt eingreifen, denn Auftraggeber gegenüber den Abfuhrunternehmen sind die dualen Systeme.

Das nun aufgetretene Problem müsse in einem großen Zusammenhang gesehen werden. Der Entschluss Chinas, ab Jahresbeginn keinen sortierten Plastikmüll mehr aus Europa zu kaufen, stehe da an der Spitze der Ursachenkette. China sei einer der größten Abnehmer von deutschem Kunststoffmüll gewesen. „Mittlerweile zeichnet sich ein stockender Abfluss des Materials ab. Wenn nun die Sortieranlagen auf den aussortierten Kunststoffen auf Dauer sitzen bleiben, wird sich dies angesichts beschränkter Lagerkapazitäten auch auf die Einsammlung der Verpackungsabfälle auswirken“, befürchtet Zulauf.

Die Entscheidung Chinas, keinen Kunststoffmüll aus Europa zu kaufen, ist ein Teil des Problems

Wolfgang Strogies von der Firma Suez, die sich im Kreis um die Abfuhr des gelben Sacks kümmert, sagt, dass die Entscheidung der Chinesen aber nicht allein für die aktuellen Engpässe verantwortlich sei. „Es fehlt auch an Speditionen, die bei einer entsprechenden Nachfrage eines Verwerters das Material von A nach B bringen können.“ So verbleibe es zu lange an einem Ort und dann seien die Lagerkapazitäten irgendwann aufgebraucht.

„Es muss unser Anspruch sein, dass so etwas wie nun in Cölbe und Goßfelden passiert ist, nicht wieder passiert“, sagt Strogies – wohlwissend, dass seine Firma im Fall der Fälle keine anderen Mittel hat, als den Müll stehenzulassen, bis es wieder Lagerkapazitäten gibt.

Strogies bringt ein Frühwarnsystem ins Gespräch, das greifen sollte, wenn absehbar wird, dass der Platz nicht mehr für neuen Müll reicht. Dabei muss aber auch gesagt werden, dass die Firma den Müll nicht einfach irgendwo anders hinfahren kann. Sinn und Dillenburg sind die vertraglich festgelegten Anlaufstätten.

Wer hofft, dass Cölbe und Goßfelden nur zwei Ausreißer waren, bewegt sich auf dünnem Eis. In Marburg sammelt die Marburger Entsorgungs-GmbH (MEG), einer Tochter der Stadtwerke Marburg, die gelben Säcke im Auftrag der Firma Suez ein. Die gesammelten Leichtverpackungen werden am Servicehof „Am Krekel“ umgeladen und dann nach Sinn transportiert. Im Mai ist es auch dort zu Problemen mit der Anlieferung nach Sinn gekommen, so die Marburger Stadtwerke. Für die in Sinn lagernden Mengen an Leichtverpackungen habe es keine ausreichenden Transportmöglichkeiten zu den Sortieranlagen gegeben. Die Lagerkapazität sei erschöpft gewesen. Die MEG musste die gesammelten Verpackungen auf dem Servicehof zwischenlagern. Nur so sei die Sammlung der gelben Säcke in Marburg nicht beeinträchtigt worden.

Wie sich die Situation weiter entwickelt, ist offen. Entscheidend wird sein, ob die Dualen Systeme wieder ausreichend Kapazitäten für den Transport zu den Sortieranlagen verfügbar haben; darauf besteht vor Ort kein Einfluss. Im Landkreis bleibt laut ALF-Geschäftsführer Zulauf kein anderer Weg, als sich direkt an das zuständige Unternehmen, die BellandVision GmbH, zu wenden: (0 92 41) 4 83 20.

Zulauf: nennt indes noch einen weiteren Grund für die aktuellen Probleme: Bislang waren zehn privatwirtschaftlich organisierte Firmen, die sogenannten dualen Systeme, bundesweit mit der Entsorgung von Verpackungen beauftragt. Eines der Unternehmen, die Europäische Lizenzierungssysteme GmbH (ELS) ist seit 1. Juni insolvent. Das betreffe den Kreis, da es Außenstände von rund 14 500 Euro gebe. „Dementsprechend werden wir das Geld auch nicht an die Städte und Gemeinden auszahlen können.“

Landrätin Kirsten Fründt appelliert ausgehend von den Problemen, Kunststoffmüll zu vermeiden. „Der derzeitige Zustand ist sicher kein guter. Allerdings machen die aktuellen Umstände wieder einmal klar, dass wir alle Verpackungsmüll, allen voran langlebige Kunststoffe, möglichst vermeiden oder zumindest minimieren sollten“, so Fründt.