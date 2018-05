Geld für arme Kinder

Gießen Der Inner Wheel Club Gießen-Wetzlar setzt seine langfristige Unterstützung des Kinderhilfsprojektes „Musik statt Straße“ der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft von Georgi Kalaidjiev und Maria Hauschild mit weiteren 2000 Euro fort. Die Kinder, meist Straßenkinder, Kinder aus ärmsten Familien und Heimen, erhalten im Rahmen des Projekts in ihrer Heimat zweimal wöchentlich Musikunterricht und eine warme Mahlzeit. Das Spendengeld stammt hauptsächlich aus dem Mistelverkauf in der Vorweihnachtszeit. Clubpräsidentin Ursula Opitz von Boberfeld, (2.v.r.) übergab die Spende mit weiteren Vorstands- und Clubmitgliedern an Georgi Kalaidjiev und Maria Hauschild (r.) von der Deutsch Bulgarischen Gesellschaft. (kg/Foto: Jung)