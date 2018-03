Geleitet vom Befinden statt Befund

Ein 71-jähriger Mann aus Wetzlar leidet nach einer Gürtelrose unter täglichem Brennen auf der Haut. Er habe alle herkömmlichen Therapien ausgeschöpft. Wetzel rät zu einer Kombination von Akupunktur und speziellen chinesischen Heilkräutern, die in Wasser aufgelöst getrunken werden. Es gebe zwar keine Erfolgsgarantie – wie übrigens immer in der Medizin – aber gute Behandlungsansätze mit einer klaren Perspektive.

Der 49-jährige Sohn einer Frau aus Wetzlar erkrankte im 19. Lebensjahr am Pfeifferschen Drüsenfieber. Seitdem sei er sehr infektionsanfällig. Wetzel hält es für möglich, dass das Immunsystem geschwächt ist. Die Mutter bestätigt, dass er öfter krank ist, meist mit Atemwegsinfekten. Er sei oft müde und nicht besonders leistungsfähig. Die westliche Schulmedizin sei da öfter ratlos, sagt der Weilburger Arzt. Bei einer chinesischen Diagnose würden oft Mangelerscheinungen festgestellt, oft auch kombiniert mit depressiven Verstimmungen. Auch hier könne die Kombination von Akupunktur und Heilkräutern helfen.

Oft hilft eine Kombination aus Akupunktur mit chinesischen Heilkräutern

Ein 87-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis hat seit drei Wochen Schmerzen vom Genick über die Schulter bis in Kopf und Muskulatur. Einreiben mit Zirbelkiefersalbe sorge wenigstens nachts für Linderung. Im Sommer hatte er einen Gichtanfall, seitdem Schmerzen beim Husten. Es handelt sich um ein Hals-Wirbelsäulen-Syndrom, vermutet Wetzel, was häufig nach langer sitzender Tätigkeit eintrete. Hier könne Akupunktur kombiniert mit Wärmebehandlung für Hilfe sorgen. Dabei setzt man Hütchen aus Beifußkraut auf die Nadeln und zündet sie an. Das mache die Muskulatur weich und helfe bei einer Muskelverspannung. Eine weitere Methode sei das sogenannte „Schröpfen“, wobei Gläser mit Unterdruck aufgesetzt würden.

Ein 63-jähriger Mann aus Biedenkopf klagt über kalte Hände und Füße, Taubheitsgefühl und Kribbeln. Auf Neuropathie sei er untersucht, aber nichts festgestellt worden. Auf Nachfrage von Dr. Wetzel sagt er, dass er kein Diabetes habe, seine Blutwerte in Ordnung seien und auch bei einer Nervenleitgeschwindigkeitsmessung nichts auffällig war. „Ärzte sind dann weiter, wenn ein Befund die Beschwerden erklärt“, sagt Dr. Wetzel. „Ist das nicht der Fall, haben Arzt und Patient ein Problem, weil der Arzt dann nicht weiß, was er tun kann.“ Wetzel betont, dass die chinesische Medizin geleitet ist vom Befinden des Patienten, nicht vom Befund. Die Akupunktur stehe bei diesem Beschwerdebild meistens im Vordergrund, oft in Kombination mit Heilkräutern und auch Wärme- oder Reizstrombehandlung. Leider würden die gesetzlichen Krankenversicherungen diese Therapieformen nur bei Rückenschmerzen oder Knieproblemen bezahlen.

Eine 83-jährige Frau aus Herborn hat Asthma und schwitzt nachts so stark, dass sie mehrmals ihr Nachthemd wechseln muss. Dann habe sie aber auch kalte Füße und verspüre eine innere Kälte, bei der auch zudecken nichts nütze. Laut Dr. Wetzel kann das im höheren Alter öfter vorkommen, häufig auch mit Mangelerscheinungen einhergehen. Er empfiehlt chinesische Kräuter, um die Akkus aufzufüllen. Auch Salbeitee mit frischen Ingwerstückchen tue gut. „Ingwer wärmt“, sagt er.

Eine 75-jährige Frau aus Solms hat so schlimme Panikattacken, dass sie die Nacht nur übersteht, wenn sie Musik hört. Dr. Wetzel spricht von medizinischem Sedieren und Lösen von Ängsten mittels Akupunktur und Kräutern. Im Gegensatz zu manchem angstlösenden Medikament mache das nicht abhängig.

Eine 77-jährige Frau aus Weilburg fragt, ob man Antidepressiva absetzen und durch Akupunktur ersetzen könne. „Auf keinen Fall abrupt absetzen, sondern die Dosis reduzieren, wenn die Wirkung der chinesischen Behandlung deutlich spürbar ist“, rät Wetzel.