Gelöbnis erneuern und Feier ansehen

Einen Tag später, am Donnerstag, 26. Juli, erinnert der Dorfverein an die 900-Jahr-Feier. Ein Videofilm vermittelt ab 19 Uhr Einblicke in die Jubiläumsfeierlichkeiten. Unter anderem werden die Festveranstaltungen, die Grenzbegehung und der Besuch des Bundespräsidenten Johannes Rau gezeigt. (val)