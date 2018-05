Gemeinde verhandelt  über die Hessenkasse

Für finanzschwache Kommunen hat das Land Hessen das Hilfsprogramm aufgelegt. Dies soll allen Städten und Gemeinden zugutekommen, die ihr Girokonto überzogen haben. Sie können nun über die Hessenkasse ihre Dispo-Kredite - die so genannten Kassenkredite - abbauen. Parallel dazu gibt es noch ein Investitionsprogramm vom Land.

In Bad Endbach geht es um Kassenkredite in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Eine Hälfte davon würde das Land ablösen, für die andere müsste die Gemeinde selbst aufkommen. Sie müsste jährlich 25 Euro pro Einwohner an das Land zahlen – also 205 000 Euro. Nach fünf Jahren und sieben Monaten wären dann die fälligen 1,15 Millionen Euro in die Hessenkasse eingezahlt.

Profitieren könnte Bad Endbach auch von dem Investitionsprogramm. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde künftig keine beziehungsweise nur geringe Kassenkredite in Anspruch nimmt. Nach Auskunft von Bürgermeister Julian Schweitzer steht hier ein „hoher sechsstelliger Investitionszuschuss“ im Raum.

Heute (Mittwoch) hat der Bürgermeister einen Termin im hessischen Finanzministerium. Bei dem Treffen mit Vertretern mehrere Ministerien sowie der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) soll über die Leistungen aus der Hessenkasse verhandelt werden.

Gespräche in Wiesbaden abwarten

Die Bad Endbacher Gemeindevertretung vertagte deshalb am Montagabend ihre Entscheidung darüber, ob Bad Endbach der Hessenkasse beitritt. Zunächst sollen die Ergebnisse der Gespräche in Wiesbaden abgewartet werden. Anschließend will sich der Bad Endbacher Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema Hessenkasse befassen.

Ob danach das Parlament zu einer Sondersitzung zusammenkommen muss, steht noch nicht endgültig fest. Ursprünglich sollten die Kommunen bis Ende Juni dem Land verbindlich mitteilen, ob sie bei der Hessenkasse mitmachen. Nun ist aber eine Fristverlängerung bis Ende August im Gespräch. Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist für den 9. Juli angesetzt. (mi)