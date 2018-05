Gemeindehaus wird eingeweiht

Für rund 2,6 Millionen Euro ist in elf Monaten Bauzeit ein Gebäude entstanden, das Platz für 550 Gottesdienstbesucher hat.

Die Gemeinde entstand 1988 aus kleinen Anfängen als Zweiggemeinde der FeG Gießen. Zunächst trafen sich die Mitglieder in den Räumen der Fröbelschule. Vor 20 Jahren baute sie ihr Gemeindezentrum im Blankenfeld mit 250 Sitzplätzen. Schnell wurde der Gottesdienstraum zu klein. Seit zwölf Jahren bietet die Gemeinde am Sonntagvormittag zwei Gottesdienste nacheinander an. Bis zu 400 Besucher, Kinder und Erwachsene, nehmen daran teil. „In den neuen Räumen werden wir künftig sonntags einen gemeinsamen Gottesdienst um 10.30 Uhr durchführen“, so Pastor Matthias Fallert.

Spannend werde es, wie die beiden Gottesdienstgemeinden zusammenfinden. Das neue Gebäude ist in Holzständerbauweise mit vielen Glasfenstern erbaut. „Wir möchten transparent und offen sein und damit einladend für weitere Besucher“, begründet Sieghard Loh von der Gemeindeleitung den Baustil. Mit der Firma „4Wände“ habe die FeG einen Generalunternehmer gefunden, der viel Erfahrung im Bau von Gemeindezentren mitbrachte. Der Gottesdienstraum ist sehr modern gestaltet mit einer 13 Meter langen Bühne, auf der nicht nur gepredigt wird. Dort haben auch die Bands der Gemeinde ihren Platz.

„Wir haben uns entschieden, eine Gemeinde mit moderner christlicher Musik zu sein. Wir haben festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Das soll in aktueller Form möglich sein“, so Loh.

Beim Bau habe die Gemeinde auf neueste Medien-, Ton- und Lichttechnik gesetzt. Das Haus biete einen großzügigen Eingangsbereich, der als Begegnungsfläche gedacht ist und ein Bistro mit Küche beherbergt. In der Bodenplatte ist die Fußbodenheizung eingearbeitet.

Durch Spenden der Mitglieder finanziert

Im Obergeschoss gibt es einen Technikraum und Übersetzerkabinen. Jeden Sonntag gibt es die Predigt auch in englischer Übersetzung sowie in Arabisch oder Farsi, je nach Bedarf. Auch wurden weitere Gruppenräume gebaut.

Das bisherige Gemeindehaus soll künftig für die Jugendarbeit genutzt werden. Dazu sind in den nächsten Monaten Umbauten geplant. Das neue Gemeindehaus wird am Sonntag innen weitgehend fertiggestellt sein. Nur das Außengelände muss noch gestaltet werden. Hier sollen auch Spielflächen für Kinder entstehen. Im Außenbereich nicht sichtbar ist ein Regenrückhaltebecken.

Das Haus wird durch Spenden der Mitglieder finanziert. Ein Teil ist von der Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden vorfinanziert. Unter den am Bau tätigen Firmen sind auch heimische Unternehmen.

Am Sonntag um 10.30 Uhr ist Festgottesdienst mit Kinderprogramm. Um 12 Uhr gibt es einen Empfang mit Besichtigung der Räume. Nach einem Imbiss beginnt um 14.30 Uhr die Feier „30 Jahre FeG Wetzlar“. (lr)