Wetzlar Zum Rudelsingen trifft man sich am Dienstag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr im Wetzlar Kulturzentrum Franzis in der Franziskaner Straße 4-6. Der Erlös geht an gemeinnützigen Einrichtungen. Diesmal soll ein bunter Mix aus Hits und Evergreens mit vorweihnachtlichem Charakter für Stimmung sorgen. Der Eintritt kostet zehn Euro. (red)