Gemeinsam die Daumen drücken

So präsentiert die „Space Party Crew“ im Gemeindezentrum Dutenhofen (Kirchstraße) die Liveübertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft: Am 27. Juni ab 16 Uhr, die Halbfinale am 10. und 11. Juli ab 20 Uhr und das Endspiel am 15. Juli ab 17 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher.

In ein WM-Stadion verwandelt sich auch das Gemeindehaus in Katzenfurt (Sonnenstraße 4). Zusätzlich zu der Übertragung der Deutschlandspiele bietet die evangelische Jugend ein Torwandschießen, ein Tippscheinspiel und ein WM-Kicker-Turnier an.

Dazu gibt es Getränke und einen Imbiss. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Spielbeginn.

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind auch in Oberndorf auf Großleinwand hinter der evangelischen Kirche (Braunfelser Straße 67) zu sehen. (bkl)