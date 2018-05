Gemeinsam frühstücken in Dillenburgs Innenstadt

An einer riesigen Tafel in der Haupt- und Marktstraße können Besucher von 10 Uhr bis 12 Uhr Platz nehmen und gemeinsam mit Familie, Nachbarn, Freunden und Bekannten frühstücken.

Die Dillenburger können sich am Sonntag zum gemeinsamen Frühstück treffen. Der Förderkreis Dillenburg, REWE Petz und alle Organisatoren aus Vereinen und Verbänden bereiten schon alles vor.

Frank Edelmann sorgt für die Musik

Dank der Mithilfe von Dillenburger Vereinen, verschiedenen Parteien, freiwilligen Helfern sowie dem Sponsoring vom REWE Petz kann das diesjährige Frühstück wieder kostenfrei angeboten werden. Ohne die Hilfe dieser Personen wäre die Umsetzung des Bürgerfrühstücks nahezu unmöglich.

In der Haupt- und Marktstraße werden Stationen eingerichtet, an denen die Essensausgabe erfolgt. Hier werden frische Brötchen, Brot, Kaffee, Milch, Kakao und Orangensaft sowie Beläge und Aufstriche (Butter, Wurst, Käse, Marmelade und Schokobelag) ausgegeben. Sekt wird ebenfalls angeboten, wobei man für diesen „Luxus“ allerdings einen Euro zahlen muss. Das Frühstück wird als wichtigste Mahlzeit des Tages bezeichnet. An diesem Samstag können die Besucher gemeinschaftlich mit einem guten Frühstück in den Tag starten.

Für eine musikalische Unterhaltung ist durch den Musiker Frank Edelmann bestens gesorgt. Alle Vorbereitungen sind getroffen, nur noch das Wetter ist dem Zufall überlassen.

Die Veranstalter hoffen, dass die Gäste das achte Bürgerfrühstück bei schönem Wetter und in Gemeinschaft genießen können. Keine Einschränkungen gibt es für den traditionellen Wochenmarkt, der wie gewohnt auf dem Wilhelmsplatz stattfindet.

Impressionen zum Bürgerfrühstück und weiteren Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.dillenburg.live.