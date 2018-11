Gemeinsam laut singen sorgt für Spaß

„Rudelsingen“ ist einfach erklärt: In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Dabei werden sie von einem Sänger angeleitet und von einem Pianisten begleitet.

Das in Münster geborene Format ist mittlerweile Kult. Bundesweit folgen Tausende Sänger von Jung bis Alt dem Aufruf der zehn „Rudelsingen“-Teams, die regelmäßig für ausverkaufte Hallen sorgen. Bei der Gladenbacher Premiere im April dieses Jahres waren 250 Hobbysänger dabei. Für die zweite Auflage hoffen die Veranstalter – die Gladenbacher Gesellschaft „Stadtmarketing – Energie – Bäder“ (SEB) – auf noch mehr Teilnehmer.

„Singen macht doch am meisten Spaß, wenn man laut in der Gemeinschaft mit anderen singen kann“, sagt Jörg Siewert. Der „Rudelsingen“-Experte kommt am 30. November wieder mit seinem Musiker-Kollegen Steffen Walter nach Gladenbach.

Sie präsentieren den Gästen Schlager, Pop und Rock. „Alte Schätzchen, die neuesten Radio-Songs, ewige Gassenhauer – alles ist dabei. Und das Einstimmen ist dabei ausdrücklich erwünscht“, betont Siewert.

Ein Beamer strahlt jeweils die Verse an die Leinwand, die Sänger werden von den beiden Musikern mit Charme und Witz von Lied zu Lied durch das rund zweistündige Abendprogramm geleitet.

Aktuelle Songs und Evergreens im Angebot

Auf der Songliste sind unter anderem die Ärzte, Herbert Grönemeyer, Sportfreunde Stiller, Udo Lindenberg, Rolling Stones, Mark Forster, Robbie Williams und die Comedian Harmonists vertreten. Zu jedem Programm gehört außerdem je ein Lied von ABBA und den Beatles. Die Teilnehmer können außerdem vorher Liedwünsche auf der Internetseite https://rudelsingen.de/teams/team-siewert hinterlassen.

Das zweite Rudelsingen in Gladenbach beginnt am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr im Haus des Gastes. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets sind für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) bei der Gesellschaft „Stadtmarketing – Energie – Bäder“ im Haus des Gastes (Karl-Waldschmidt-Straße 5) und in der Geschäftsstelle des Hinterländer Anzeigers in Gladenbach (Marktplatz 5) sowie im Internet unter www.rudelsingen.de erhältlich. (mi)