Gemeinsam reicht es für den achten Platz

Das Turnier begann mit dem "Gehorsamsteil-Vierkampf eins". Konzentriert führte die erfahrene Hundeführerin Inge Hohl ihren Hund Jakiro durch den Parcours. In den Laufdisziplinen Hürden, Slalom und Hindernisreihe machte sich Jakiro recht gut. Am Ende reichte es für den neunten Platz. Ulla Voss und Curly starteten im Hindernislauf. Curly legte sich mächtig ins Zeug und überflog die Hindernisreihe mit Leichtigkeit in jeweils zwei Umläufen mit null Fehlerpunkten. Am Ende reichte es für Rang fünf.

Beim Mannschaftswettbewerb absolvierte Ulla Voss mit Curly den ersten Teil und Inge Hohl mit Jakiro den zweiten Teil. Jede Mannschaft hatte fünf Sprünge in jeweils einer Sektion zu bewältigen. Jedes Teammitglied musste den Kurs zweimal durchlaufen. Schließlich landeten Ulla Voss mit Curly und Inge Hohl mit Jakiro auf dem achten Platz.